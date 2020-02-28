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Harmancı yanan hastane hakkında konuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “Hastahane yeniden servise açılana kadar elimizden gelen desteği sürdüreceğiz” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 20:36
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Harmancı yanan hastane hakkında konuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “Hastahane yeniden servise açılana kadar elimizden gelen desteği sürdüreceğiz” dedi.

Harmancı açıklamasında “Bir kez daha bugün hastahanede meydana gelen yangında vefat edenlere başsağlığı diliyorum, daha başka acı haberlerin ulaşmamasını temenni ediyorum. Sabah saatlerinden beri ekiplerimizi hastaneden gelen yardım taleplerine gönderiyoruz, hastahane yeniden servise açılana kadar elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
LTBMehmet HarmancıHastane YangınıYangın
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