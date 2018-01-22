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Harmancı: "Yazık ülkenin geldiği duruma yazık"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Afrika Gazetesi önündeki olayları değerlendirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
Harmancı: "Yazık ülkenin geldiği duruma yazık"
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Afrika Gazetesi önündeki olayları değerlendirdi.

Harmancı, “Yazık ülkenin geldiği duruma yazık. Bu ülkeyi bir birine düşürenlere, ortalığı yangın yerine çevirenlere yazık.”dedi

İşte Harmancı’nın açıklaması:

Yani siz şimdi kırdığınız camlarla o insanın kafasının içindeki fikirleri mi kırdığınızı zannediyorsunuz?

Siz daha çok bağırmakla zihinlerden düşünceleri mi bastırdığınızı zannediyorsunuz?

Yazık ülkenin geldiği duruma yazık. Bu ülkeyi bir birine düşürenlere, ortalığı yangın yerine çevirenlere yazık.

Dayatılan şiddeti yere yıkabilecek olan fikirlerdir, fikirlerdir sizi insan yapan…

Gerisi hiç bitiremeyeceğiniz bir kan davasının dönemlik kazançları ve zaferlerdir.

Eğer üretemeyecek kadar basitse insan, bir zeka pırıltısından uzak, bir çiçeği silah yerine koymaktan yoksunsa beynimiz ve verebilecek yanıtlarımız şiddetten ibaretse bu evrende, sözünüzün bittiği yerde

değil, sözününüzün yetmediği yerdesiniz demektir.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 15:08
Yorumlar
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linç 2018-01-22 14:59:56

linç kültürü bu. bize çok yabancı. bugün kıbrıslılar olarak içimiz isyan doldu. Hem de çok. Şikayetçi olunan konuda MAHKEMELER var. Bu insanlar hala hukuk olmayan devirde yaşar. Çok isyan ettik çok.Meclisin damında ne işleri vardı. Taş atılmasına neden müsaade edildi. Yazıklar olsun.

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Doğru Söz 2018-01-22 15:00:38

Tebrikler Sn. HARMANCI. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!

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