HARMANCI’DAN SEÇMELER...

Lefkoşa’da bulunan tarihi Toptancı Hali’ni Arkın Grup’a tek kişilik ihale ile peşkeş çeken Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Gündem Kıbrıs’ın manşetine çattı.

Açıklama yapar gibi yapıp Belediye’nin giderlerinden bahseden Harmancı tek kişilik ihale olur mu soruna cevap vermedi.

Hakkındaki iddiaların hiç birine yanıt vermediği açıklamasında “Daha önce Bar ve Meyhane olarak işletilen yere ihale açtık” dedi.

Tek kişilik ihalenin hala neden adrese teslim olduğunu açıklamayan Belediye Başkanı, halk adına kamu malını sorgulayanlara da Vurguncu, Peşkeşci, düzenbaz , rantçı gibi ithamlarda bulundu.

Yaklaşan seçimlerde aday olacak olan Mehmet Harmancı’nın seçim yatırımı olarak adrese teslim ihaleye çıktığı iddiaları gündemden düşmezken, Sayıştaylık ise sessizliğini koruyor.