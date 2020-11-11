HARMANCI’NIN SESİ SOLUĞU KESİLDİ

Dün akşam gerçekleşen “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü”nde en ön saflarda yer alan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bugün Lefkoşa’da yaşanan sel felaketinin ardından sessizliğini korumaya devam ediyor.

Yarım saat süren yağmurun ardından Başkent Lefkoşa sular altında kaldı.

Okul çıkış saatinde Lefkoşa’nın bir çok bölgesi göle döndü, vatandaş her yıl yaşanan aynı manzara karşısında isyan etti.

Bir çok vatandaş “Çocuklarımız gölün içinde okul servislerine bindi”, “Başkan Harmancı dünkü eylemde en ön sıradaydı, şimdi de sokaklarda ön sıralarda gezsin”, “ Başkan dayanışmayı bilir ama bizde her yıl yaşanan selleri biliriz” “Lefkoşa sular altında, emek ve katkı koyan başkana teşekkürler” açıklamalarında bulundu…