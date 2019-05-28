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Harmancı:Yeni reklam sözleşmeleri bundan böyle 10 bölgeli ve 3 yıllık

28 Mayıs 2019 Salı 11:06
Harmancı:Yeni reklam sözleşmeleri bundan böyle 10 bölgeli ve 3 yıllık
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Kamuoyunda uzun süredir tartışmalara konu olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Açık Hava Reklam Alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) uzun süreli kiralanmasıyla ilgili uygulama sona erdi.

9 yıllık kira süresi bugün itibarıyla doldu…

Lefkoşa Türk Belediyesi web sitesinden Açık Hava Reklam Alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) kiralanması ile ilgili teklif kabul edileceğini açıkladı.

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bugün konuyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu. Harmancı, açık hava reklam alanları kiralama ihalesinin yeni otobüs durağı yapımını da içerdiğini anımsatarak, yeni ihalenin 3 yıllık olarak hazırlandığını söyledi.

Harmancı, geçmiş dönemde yapılan ihalenin mantığına yapılan eleştirileri de göz önünde bulundurarak tekelleşmenin önüne geçmek için LTB sınırlarında bulunan açık hava reklam alanlarının 10 bölgeye bölündüğünü ve bundan öyle isteyenlerin tek bölge olarak da teklif verebileceğine işaret etti.

Her yıl hayat pahalılığı oranında teklifin artırılacağını da söyleyen Başkan Harmancı, yıllık taban fiyatın yaklaşık 900 bin TL olarak belirlendiğini de açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı dileyenlerin, konsorsiyum kurup ihaleye katılabileceğine de vurgu yaptı ve ihale şartnamesinin belediyenin web sayfasında yer aldığını anımsattı.
(web: www.lefkosabelediyesi.org veya ihale.lefkosabelediyesi.org)

(BRT)

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HADE YAHU 2019-05-28 11:28:59

İHALEYİ ALACAK ŞİMDİDEN BELLİ ZATEN BOŞUNA İHALEYE GİRMEYİN PARANIZA VAKTİNİZE ZAMANIZA HERŞEYE YAZIK

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SEN VARYA SEN 2019-05-28 12:17:15

SEN ANLADIN ONU....

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