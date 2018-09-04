Harnup Festivali başlıyor

Harnup ve harnup ürünlerini tanıtmak, üretimi ve tüketimini arttırmak, harnup ağaçlarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek “Harnup Festivali” 6 Eylül Perşembe günü başlıyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı festivalle ilgili olarak bugün tatlısu belediyesi Zambak tatil köyünde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tatlısu belediye başkanı Hayri Orçan, amaçlarının bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan harnup ürününün üretim ve tüketimini arttırmak olduğunu söyledi.

Harnup ağaçlarının ve harnup meyvesinin ekonomik değerinede değinen Hayri Orçan, harnup üreticilerinin de tarım sektöründeki diğer üreticiler gibi devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hayri Orçan, harnuptan elde edilen ürünlerin çeşitliliğine ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 6-9 Eylül tarihleri arsında gerçekleşecek ve harnup ürünlertinin satışınında yapılacağı festival tüm vatandaşları davet etti.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı ise, festivalde konserlerin yanı sıra akrobasi ve animasyon ekiplerinin de yer alacağını dile getirerek, festivalin bölge halkının sosyal ve kültürel yaşamına renk katacağını belirtti.

Tatlısu Belediyesi Halk Dansları ekibi eğitmeni de Ata Çeker de festival kapsamında Uluslararası halk dansları festivalinin bu yıl 12’incisinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Festival kapsamında 6 eylül Perşembe günü Uluslararası halk dansları şöleni, 7 Eylül Cuma günü Bahar Gökhan ve Grup Vizyon konseri, 8 Eylül günü ise Murat Kekilli konresi yer alacak. Festival 9 Eylül Pazar günü Ankaralı Yasemin konseri ile sona erecek.