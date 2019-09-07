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Harnup Festivali devam ediyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:20
Harnup Festivali devam ediyor

Dillirga ve Mağusa Limanı şarklarının yorumlarıyla da tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, bu akşam grup The Bandits ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne alacak.

Uluslararası halk dansları, illüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı yarın akşam da olmak üzere iki gece de yapılacak. Gecede Afrika akrobasi şov da yer alacak.
Yusuf Hüdan anısına Offroad yarışması, plaj güreşleri, bocce yarışması ve tavla turnuvası bugün ve yarın yapılacak etkinlikler arasında.
Festivalin finali yarın akşam yapılacak.

Uluslararası halk dansları, Meksika ateş ve Led şovun gösterileri, Rap müzik konseri Pablo ve Rookie sahnesi final gecesinin yer alacaklar arasında.
Her gece gizemli, sihirli ve eğlencelerin yer alacağı festivalin finalinde efsane grup Kurtalan Ekspres konseri var.

Yerli sanatçılardan Şafak biri kendi gitarıyla olmak üzere grupla dört parça seslendirerek sahnede konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Harnup Festivali
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