Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme...
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi

Harper kafa karışıklıklarını giderdi

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Birleşik Krallık’ta eğitim alan ya da Birleşik Krallık’a uçacak olan vatandaşların, aşı ve PCR konularında yaşadığı kafa karışıklıklarına ışık tutacak bir video yayınladı.

10 Ağustos 2021 Salı 12:47
345 Okunma
Harper kafa karışıklıklarını giderdi

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Birleşik Krallık’ta eğitim alan ya da Birleşik Krallık’a uçacak olan vatandaşların, aşı ve PCR konularında yaşadığı kafa karışıklıklarına ışık tutacak bir video yayınladı.

“Aşının Kuzey'de ya da Güney'de yaptırılması uçuş açısından sorun yaratmıyor"

İlk olarak aşılarla ilgili yaşanan kafa karışıklığına değinen Harper, aşının KKTC’de veya Güney Kıbrıs’ta yapılmasının, uçuş anlamında herhangi bir sorun yaratmayacağına dikkat çekti.

“Passanger Locator formu doldurulmalı ve çıktısı alınarak ibraz edilmeli"

Birleşik Krallık’a karantinasız girişle ilgili Kuzey’de ya da Güney’de aşı olmanın herhangi bir fark yaratmadığına vurgu yapan Harper, uçuştan önce, Birleşik Krallık’a ait “Passenger Locator” formunun doldurulması ve aşı beyanının yapılmasının, ardından da çıktısını alıp chech-in noktasına ibraz etmenin yeterli olduğunu ifade etti.

PCR Testleri…

PCR testleriyle ilgili yaşanan soruna da değinen Harper, ülkelerin giriş kuralları belirledikleri gibi, havayolu şirketlerinin de uçuş için kurallar belirlediğini ifade ederek, “Kullnacağınız havayolu şirketinin Kuzey’deki  PCR testini mi yoksa Güney’deki PCR testini mi kabul ettiğini, uçuştan 72 saat önce test edin ve gereken PCR’ı tercih edin” şeklinde konuştu.

Sınovac yaptıran öğrencilere Johnson & Johnson aşısı fırsatı

Şubat ve Mart aylarında, KKTC’deki pek çok öğrencinin Sinovac aşısı yaptırdığını anımsatan Harper, “KKTC Sağlık Bakanlığı bize destek çıktı ve iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara, 4 ay sonra Johson & Johnson aşısı yapma şansı vermiştir” dedi, sözü edilen aşıyı olmak isteyenlerin, kendisine WhatsApp hattı üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Passenger Locator nedir ve nasıl ulaşılır?

Birleşik Krallık'a varmadan önce çevrimiçi olarak doldurulan “Pasenger Locator” formu, ülkeye girişte doldurulması zorunlu olan bir form olarak tanımlanıyor.

Formun, Birleşik Krallık'a varmadan önceki 48 saat içinde gönderilmesi gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Metin HarperKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda
Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim