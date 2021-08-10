Harper kafa karışıklıklarını giderdi

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Birleşik Krallık’ta eğitim alan ya da Birleşik Krallık’a uçacak olan vatandaşların, aşı ve PCR konularında yaşadığı kafa karışıklıklarına ışık tutacak bir video yayınladı.

“Aşının Kuzey'de ya da Güney'de yaptırılması uçuş açısından sorun yaratmıyor"

İlk olarak aşılarla ilgili yaşanan kafa karışıklığına değinen Harper, aşının KKTC’de veya Güney Kıbrıs’ta yapılmasının, uçuş anlamında herhangi bir sorun yaratmayacağına dikkat çekti.

“Passanger Locator formu doldurulmalı ve çıktısı alınarak ibraz edilmeli"

Birleşik Krallık’a karantinasız girişle ilgili Kuzey’de ya da Güney’de aşı olmanın herhangi bir fark yaratmadığına vurgu yapan Harper, uçuştan önce, Birleşik Krallık’a ait “Passenger Locator” formunun doldurulması ve aşı beyanının yapılmasının, ardından da çıktısını alıp chech-in noktasına ibraz etmenin yeterli olduğunu ifade etti.

PCR Testleri…

PCR testleriyle ilgili yaşanan soruna da değinen Harper, ülkelerin giriş kuralları belirledikleri gibi, havayolu şirketlerinin de uçuş için kurallar belirlediğini ifade ederek, “Kullnacağınız havayolu şirketinin Kuzey’deki PCR testini mi yoksa Güney’deki PCR testini mi kabul ettiğini, uçuştan 72 saat önce test edin ve gereken PCR’ı tercih edin” şeklinde konuştu.

Sınovac yaptıran öğrencilere Johnson & Johnson aşısı fırsatı

Şubat ve Mart aylarında, KKTC’deki pek çok öğrencinin Sinovac aşısı yaptırdığını anımsatan Harper, “KKTC Sağlık Bakanlığı bize destek çıktı ve iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara, 4 ay sonra Johson & Johnson aşısı yapma şansı vermiştir” dedi, sözü edilen aşıyı olmak isteyenlerin, kendisine WhatsApp hattı üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Passenger Locator nedir ve nasıl ulaşılır?

Birleşik Krallık'a varmadan önce çevrimiçi olarak doldurulan “Pasenger Locator” formu, ülkeye girişte doldurulması zorunlu olan bir form olarak tanımlanıyor.

Formun, Birleşik Krallık'a varmadan önceki 48 saat içinde gönderilmesi gerekiyor.