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Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor

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Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları müzayede evi Sotheby's'de satışa sunulacak. Ayakkabıların, 800 bin ile 1.2 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:35
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Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor

Sotheby’s, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın açılış töreni ile aynı gün bir müzayede gerçekleştirecek.

Nike’ın kurucu ortağı Bill Bowerman tarafından yapılmış el yapımı bir çift eski atletizm ayakkabısı nı satışa sunacak.

60’larda Bowerman tarafından tasarlanan ve 70’lerde değiştirilen ayakkabı Kanadalı atletizm koşucusu Harry Jerome için tasarlanmış ve türünün ilk örneği waffle tabanlara sahip.

Ayakkabıların, 800 bin ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Sotheby’s, bu ayakkabılardan çok az çiftin olduğunu belirtiyor ve bu yüzden değerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:05
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