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Hasan Adahan'a destek veren Vadili Örgüt Başkanı görevden alındı

UBP'den yapılan açıklamada, parti kararına rağmen Mesarya Belediyesi’ne bağımsız olarak aday olan Hasan Adahan’a destek veren Vadili Örgüt Başkanı Topel Menteş ve Vadili Kadın Kolları Başkanı İnci Menteş görevden alındı. Adahan dahil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

13 Aralık 2022 Salı 18:51
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Hasan Adahan'a destek veren Vadili Örgüt Başkanı görevden alındı



Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) yapılan açıklamada, parti kararına rağmen Mesarya Belediyesi’ne bağımsız olarak aday olan Hasan Adahan’ın hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına ek olarak bugün yeni bir karar daha alındı.

UBP’den yapılan açıklamada, Vadili Örgüt Başkanı olan Topel Menteş ve Vadili Kadın Kolları Başkanı İnci Menteş görevden alındı.

Açıklamada, Örgüt Başkanı Menteş ile birlikte Adahan’a destek verdikleri tespit edilen 7 üye hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı.

Haklarında disiplin soruşturması başlatılan üyeler şöyle:

1. Buğra Tuğral- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

2. Durmuş Kolay- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

3. Derviş Adahan- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

4. Bekir Meşe – Vadili Disiplin Kurulu Üyesi

5. Raif Çeto- Vadili Disiplin Kurulu Üyesi

6. Dündar Gürpınar-Vadili Denetim Kurulu Üyesi

7. Gökhan Bilge- Vadili Üye

Öte yandan, Hasan Adahan geçen hafta alınan Bakanlar Kurulu kararı ile TÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de alınmıştı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Vadili örgütünü ziyaret ederek, yeni örgüt başkanı olan Hasan Topal’ı tebrik etti.

Son Güncelleme: 13.12.2022 20:00
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