Hasan Akaçalı hayatını kaybetti

Akaçalı uzun yıllarda Ulusal Birlik Partisi’nde çeşitli görevlerde yer almıştı.

TATAR'DAN TAZİYE MESAJI:

Hasan Akaçalı'nın ölümü nedeiyle mesaj yayınlayan Başbak Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı:

Ulusal Birlik Partisi’ne yıllarca çeşitli kademelerde özveriyle hizmet veren Lefkoşa’nın sembol isimlerinden,çok değerli ağabeyimiz Hasan Akaçalı’nın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine, dostlarına ve tüm UBP camiasına başsağlığı dilerim.