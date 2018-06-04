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Hasan Aksaray anısına koşacaklar

Hasan Aksaray anısında 10 kilometre yol koşusu yarışması düzenleniyor...

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:20
Hasan Aksaray anısına koşacaklar

Hasan Aksaray anısına 10 Kilometre Yol Koşusu Yarışması, 9 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da yapılacak. 

Alayköy Tahıl Festivali kapsamında düzenlenecek yarışma, 18-35, 36 yaş ve üzeri kadınlar ile 18-29, 30-39, 40-49, 50 yaş ve üzeri erkekler olarak organize edildi.

Her yaş kategorisinde ilk üçe girenlere para ödülü verilecek yarışmada, birinciye 400, ikinciye 300, üçüncüye 200 TL ödül verilecek. 

Hasan Aksaray 29 Kasım 2017’de safra ameliyatı sonrasında oluşan sıkıntılara bağlı olarak 98 gün sonra hayatını kaybetmişti. 

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