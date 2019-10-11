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Hasan Amasyalı'dan sevindirici haber

Turunçlu Kavşağı'ndaki kazadan yaralı olarak kurtulan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

11 Ekim 2019 Cuma 16:10
Hasan Amasyalı'dan sevindirici haber

Turunçlu Kavşağı'ndaki kazadan yaralı olarak kurtulan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yenidüzen’in haberine göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, “Adı sorulduğunda cevap veriyor, hasta uyarılara tepki veriyor, bilinci uyarılara cevap vermekte, bu aşamadan sonra hastada önümüzdeki günlerde önem sırasına göre farklı operasyonlar geçirecek, durumu stabil” dedi.

Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı da önceki gün yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 16:15
Anahtar Kelimeler:
DurumuSağlıkAmasyalıHasan
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