Hasan Başkan Çınarlı’da zeytin dalları ile karşılandı

Yurttaşlarla bir araya gelen Öztaş, Çınarlı köylülerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. Çınarlı köyünde birçok projeye imza atan atan Öztaş köy sakinleri ile sohbetlerde önümüzdeki dört yıl için yapacağı projeleri anlattı. Geçtiğimiz dört yılda özellikle Çınarlı’nın yanı başındaki İncirli Mağara’ya, belediye imkanları ile yapılan yatırımlarla çehresinin değiştiğini ve geçmiş yıllara göre turisterin daha çok ilgi gösterdiğini belirten Öztaş, Çınarlı köyünün istinaf duvarlarının da bitmek üzere olduğunu, parkın ve dış mekan spor alanlarının halk tarafından kullanıldığını söyledi. Hemen hemen ziyaret ettiği her evde zeytin yaprağı yakılarak karşılanan Geçitkale Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş’ a sevgi ve ilgi büyüktü.