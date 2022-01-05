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Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!

05 Ocak 2022 Çarşamba 22:39
527 Okunma
Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!
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Polis Basın Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

05.01.2022 tarihinde, Gönyeli’de sakin Hasan Cambazoğlu (E-56), Çatalköy'de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde,  zıpkınla balık avlamak için denize girmiştir.

 Konu şahıstan haber alınamaması üzerinde denizde ve karada Sahil Güvenlik,  Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapılmıştır.

 Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında söz konusu şahsın cansız bedeni  Sahil Güvenlik ekipleri tarafindan kayalıklar arasında bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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