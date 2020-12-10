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Hasan Edizer hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Hasan Edizer hayata gözlerini yumdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:21
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Hasan Edizer hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Hasan Edizer hayata gözlerini yumdu.

Hasan Edizer'in cenazesi 11 Aralık Cuma günü Lapta Kabristanlığı'na defnedilecek.

Bizler de Gündem Kıbrıs ailesi olarak Edizer ailesine başsağlığı diliyoruz.

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