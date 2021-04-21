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Hasan Esendağlı güven tazeledi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı; Hasan Esendağlı yeniden Barolar Birliği Başkanı seçildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:29
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Hasan Esendağlı güven tazeledi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Yapılan oylama sonucu Hasan Esendağlı yeniden Barolar Birliği Başkanı seçildi.

Hasan Esendağlı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılında yüksek bir oranla aldığı desteğin, bugünkü genel kurulda oy birliğine dönüştüğünü belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Esendağlı, yargı organı ve toplum için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Baroların seçim dönemini, bugün Barolar Birliği Genel Kurulu ile tamamladık. Avukatlar, baroların önümüzdeki 3 yılki yönetim organlarını belirlemiş oldu.

2018 yılında yüksek bir oranla tarafıma verilen destek; bugünkü genel kurulda oy birliğine dönüştü.

Tüm meslektaşlarıma bu büyük destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Seçilen tüm arkadaşlarımızla birlikte mesleğimiz, yargı organı ve toplumumuz için çalışmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan Esendağlı
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