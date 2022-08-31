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Hasan Küçük: Eğitim alanında reforma ihtiyaç var

UBP Milletvekili Hasan Küçük, Manşet+ programında ülke gündemindeki konuları değerlendirdi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:57
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Hasan Küçük: Eğitim alanında reforma ihtiyaç var


Eğitimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Küçük, devleti devlet yapanın kişinin özü olduğunu, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Eğitim bilimleri alanında doktora yaptığını, Eğitim Bakanlığı’nda 11 yıl görev yaptığı 9 yıl da eğitimle ilgili programlar yaptığını anımsatan Küçük, eksiklikleri görerek ve ihtiyaç duyulan noktaları anlattı.

Eğitimde en önemli kaynağın insan olduğuna işaret eden Küçük, “kaynak insandır yani çocuklarımızdır, bizim sorumluluğumuz çocuklarımızın gelişimi ve beklentilerine cevap verebilecek yapılanmalardır” diye konuştu.

Eğitim alanında reforma ihtiyaç duyulduğunu belirten Küçük, “Eğitim, bir ülkenin gelişimi için lokomotif güçtür. Eğitim alanında gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ülkemize nitelikli öğrencilerin gelmesi için gerekli düzenleme ve çalışmalar yapmalıyız” dedi.

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