Hasan Küçük: "Eğitimde reform şart"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, yazılı açıklamasında hem eğitim bilimci kimliği hem de milletvekili olarak, eğitimin ve eğitim planlamasının ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişimi açısından lokomotif itici motor gücü olduğunu belirtti.

“NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GÖSTERİYOR”

“Bu gücün temel malzemesi insandır” diyen Küçük, nitelikli insan gücünün kalkınma ve gelişimin sürdürülebilirliği gösterdiğini kaydetti. 2021 Dünya Bankası’nın kalkınma için eğitim şart başlıklı makalesindeki “Tüm dünyada olduğu gibi eğitim bilimcilerine kulak vererek, ülkelerin eğitimde yapısal düzenleme yapması şart” ifadesine işaret eden Küçük, “Siyaset edenlerin, toplumsal dönüşümü ortak akıl ile planlamasının şart olduğu dönemden geçitiğimizi ve gelecek olan diğital çağa hazır olmamız gerektiğini belirtmek isterim. Dünya ölçeğinde bu düşünceyle, gerekli uluslararası çalışmaların yapılacağı süreçler başlamıştır. Eğer çocuklarımzı ve kendimizi dünya insanı olarak görüyorsak ilgili çalışmalara kulak vermeli ve ülkesel ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeler kaçınılmazdır” dedi.

Yeni dünya düzeninde nitelikli işgücüne sahip ülkelerin avantajlı olacağını ve dünyadaki ekonomik savaşta bir adım önde olacağını anlatan UBP Milletvekili Küçük, avantajını etkin kullanan ülkelerin ekonomisinin de güçlü ve sürdürülebilir olacağını kaydetti.

“ÜLKEMİZDEKİ NİTELİKLİ İNSAN SAYISI YETERLİDİR”

Ülkedeki nitelikli insan kaynağının yeterli olduğunu dile getiren Küçük, önemli olanın planlama çercevesinde insan kaynağı gücünden en üst düzeyde verim alabilmek olduğunu söyledi.

Ekonomik kalkınmanın temelini nitelikli insanın oluşturduğunun kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapan Küçük, bunun için eğitim planlamasının eğitim ekonomisi temelinde ihtiyaç ve gelişim hedefine göre planlanması gerektiğini ifade etti.

“DÜNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Yeni yasama yılında eğitimle ilgili konuları Meclis kürsüsünden daha fazla gündeme getireceğini belirten Küçük, “ Hayata geçmesi için de dünden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz” dedi.

Dünyanın “Bilgiyi doğru işleyen kazanacak” temeli üzerinde durduğunu aktaran Küçük, bilgi üretmenin ve bilgiyi ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişimde etkin kullanmanın öncelik olduğunu kaydetti.

Bilgi Teknolojileri Çağı’ndan bahsedildiğine işaret eden Küçük, “Bilgi sahibi olmaktan daha çok bilgiyi doğru işlemenin belirleyici olacağı, şirketleri ya da ülkeleri ön plana çıkarıp büyütmeliyız. Bu bizlerin sorumluluğudur.

“EĞİTİMDE REFORM ŞART”

Özellikle, güçlü devletlerin sadece ekonomik imkanlarını paylaşmak değil, üretilen bilginin paylaşılarak ekonomik büyüme yönünde kullanılması eğitim planlaması ile mümkün olacağının altını cizmek istiyorum. Toplumsal dönüşüm ve sorunlara verimlilik temelinde sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla eğitimde reform şart olmuştur” dedi.