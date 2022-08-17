Hasan Küçük: İlk madalya Barçın'a!

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Gündem Kıbrıs'a konuşan Küçük, 'ilk madalyayı, CTP'li vekil Devrim Barçın'a takdim etmek istiyorum' dedi.

Küçük, 'ülkemizdeki başarılı sporculara Meclis madalyası takdim etme' düşüncesinin seçim döneminden beridir aklında olduğunu belirterek bu konuyu komitede dile getirdiğini ve destek gördüğünü belirtti.

En büyük destek CTP'li vekil Çolakoğlu'ndan geldi!

Küçük, en çok desteği de CTP'li vekil Şifa Çolakoğlu'ndan gördüğünü, Çolakoğlu'nun fikri genişleterek, bu madalyaların sadece sporculara değil, sanatçı ve ülkedeki diğer önemli isimlere de verilmesini önerdiğini ve desteklediğini kaydetti.

Bunun üzerinden siyaset olmaz!

Bu noktada CTP'li vekil Devrim Barçın'ın tavrını eleştiren Küçük, Barçın'ı kendine malzeme çıkarmakla ve siyasette prim elde etmeye çalışmakla suçlayarak, ilk madalyayı Barçın'a takmak istediğini kaydetti. 'Halk herşeyi görüyor' diyen Küçük, "bundan siyasi bir rant elde etmek, bunu yasalara bağlamak nedir?" diye sordu. Küçük madalyalar için bütçe ayrılmadığını daha önceki dönemden madalyaların yaptırıldığını ve depoda beklediklerini de sözlerine ekledi.

Eski dönemlerde de verildi!

Teberrüken Uluçay ve Önder Sennaroğlu başkanlığında da bu madalyaların verildiğini dile getiren Küçük, "bir madalya kimsenin hayatını değiştirmez ama ne kadar önemli olduğunu hissettirir" diye konuştu.