Hasan Küçük: Tek gailemiz topluma hizmet

Gündem Kıbrıs Özel

“KARMA OY HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN MENFAATİNE OLMAYACAKTIR”

Karma oyun sadece seçim kaybetme korkusu olan kişilerin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu söyleyen Küçük, “Her mühür KKTC’nin temeline çakılan bir çividir. Her mühür geleceğimize umut olmak için çok önemlidir. Halkımızın en demokratik hakkıdır karma oy. Ancak bizlerin de görevi halkımıza mührün önemini anlatmaktır. Yanan her oyun vatandaşın iradesini sandıktan uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Bir işi ne kadar karmaşıklaştırırsanız hata payının o derecede artacağı unutulmamalıdır. Bugün karma oy kullanıldığında bu durum hiçbir siyasi partinin menfaatine olmayacaktır. Çünkü parlamentoda çalışan kişilerden önce partilerdir” dedi.

“HALKIMIZ OYLARINA SAHİP ÇIKACAK”

Küçük, “Bu ülkeye siyasi istikrarın getireceği üç temel şey var. Ekonomik istikrar, sosyal istikrar ve bunların getireceği huzur ve mutluluk. Şuan muhalefette dâhil olmak üzere herkes UBP’nin iktidarını kabul etmiş durumdadır. 1983’ten sonra ekonominin bu kadar dibe vurduğu dönemde, pandeminin içinde, sosyal patlama noktasına geldiğimiz bugünlerde ben Hasan Küçük olarak halkımızın oylarına sahip çıkacağını ve sandığa koşarcasına gideceğini görüyorum” dedi.

“TOPLUMUN BEKLENTİLERİ İLE SİYASETÇİLERİN BEKLENTİLERİ ARASINDA FARK OLMAMALI”

Siyasete karşı duyulan güvensizliği dile getiren Küçük, “Toplumun beklentileri ile siyasetçilerin beklentileri arasında bir fark olursa o makas açılır. Toplum devletin iyi hizmet sunması beklediği kaydeder ancak eylemde bireysel hareket eder. Aynı şekilde siyasetçi de topluma hizmet etmek için çalışacağını söyler ancak kazandıktan sonra da bireysel kişilerin beklentilerini daha hızlı karşılayabileceğini ve bu sayede siyasi bir amaç elde edebileceğini düşünür. Ancak toplum menfaatlerinden iki taraf da uzaklaşır. Tüm bunlara bir de ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda istikrar olmayan bir yapı olduğunda burada basına malzeme düşüyor. Pandemiyi yaşadık, ekonomi dibe vurdu, sosyal sorunlar dibe vurdu. O yüzden bu seçimde artık elimizi taşın altına koymalıyız” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE VE KADINLARA EV SİGORTASI”

Meclise girdiği takdirde ilk yapmak istediği icraatın gençlere ve kadınlara ev sigortası yapmak olduğunu kaydeden Küçük, “Diğer hayata geçirmek istediğimiz planımız ise, Türkiye’de üretilen ürünlerin KKTC’ye ihraç edilirken TL bazında vergilendirilmesidir. Bunu yaptığınızda hayat yüzde 23 oranında ucuzlayacak” dedi. Konuşmasının devamında Küçük, “Olaylara ilk bütünsellik içinde bakacağız. Ortaya koyacağımız parti programına göre de önceliklerimiz eğitim, sağlık, trafik, hantal bürokratik yapıyı daha pratik hale getirme ve sosyal alanların geliştirilmesi olacak” ifadelerini kullandı.

“İNANANLARIN MUTLAK KAZANACAĞI BİR SEÇİME GİRİYORUZ”

Ulusal Birlik Partisi’nin yenilendiğini ve güçlü bir liderle seçime gireceğini kaydeden Küçük, “İnananların mutlak kazanacağı bir seçim döneminden geçiyoruz. Biz bir şeyleri hayatımızda arkamızda bırakarak, bu topluma kendimizi feda etmişsek bunun karşılığını alacağız. Bu işi siyaset olarak değil bu ülkenin gelişimi kalkınması için yapmak istiyoruz. Bu halk koalisyonlardan memnun değil o yüzden de UBP’yi sandıktan tek başına iktidar çıkaracak. Güçlü bir hükümet yapısıyla hayallerimizi gerçekleştireceğiz ve bu ülkenin kalkınmasını sağlayacağız. Parlamentodan şikâyet edilmesinin ana nedeni halkımızın sandığa giderken vurmadığı mührüdür. Şikâyet ettiğimiz meclisin çalışmama nedeni ise şuan ki mevcut yapıdır. Güçlü bir iktidar olursak mecliste yasaları çalışabiliriz” dedi.

“İNANDIĞIMIZ DEĞERLER KARAR ALMA REHBERİMİZ OLACAK”

Küçük, “Dünyadaki yeni politika insan hakları, hayvan halkları, çevre hakları değildir. Canlı haklarıdır. Dünyada bir bütün olarak yaşıyorsak, belediye de bir kanalizasyon yaparken oradaki solucanı da düşünmek zorundadır. Bu ülkenin siyasetinde her partiye ihtiyaç vardır. Herkes bu ülkede var olan gerçeğe göre hareket edecek. O gerçeğin adı da KKTC’dir. Buna inandığımız için siyaset yapıyoruz ve inandığımız değerler de karar alma rehberimiz olacak. Bu misyon ile seçime giriyorum” dedi.

“DENETİM SONUÇTUR. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI”

Ülkedeki denetim mekanizmasında yaşanan aksaklıklara dikkat çeken Küçük, “Denetim sonuçtur. Önce önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çok kolaydır zam yaprak ticaret yürütmek. Bir iş insanı olarak ben buna karşıyım. Önce devlet olarak yapmamız gerekenleri yapacağız. Önleyici tedbirleri alacağız ve ardından denetleyeceğiz ki sistem aksamasın ve vatandaş bugün olduğu gibi mağdur olmasın” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR SEÇİLME GAİLESİ İLE BU YOLA ÇIKMADIK”

Konuşmasının sonunda seçmenlere seslenen Küçük, “Seçmenlerin en güçlü iradeyi yansıtacağı yer sandıktır. Sandığa gitsinler mühürlerini vursunlar ve özellikle ekonomik varoluş planlarımızın hayata geçmesi için bize yetki versinler. Biz emanetçi olacağız. Tekrar seçilme gailesi ile bu yola çıkmadık. Tek gailemiz topluma hizmet. Topluma hizmet borcumu ödeyeceğim. Partimizin manifestosunu hayata geçirmek için yola çıktık” dedi.