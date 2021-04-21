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Hasan Özerdem hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, hayatını kaybeden Hasan Özerdem için taziye mesajı yayınladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
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Hasan Özerdem hayatını kaybetti

Tatar mesajında, “Ulusal mücadelemize TMT mensubu ve Mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan, ülke ekonomisine tarımcı ve Cyprufex yöneticisi olarak yön veren, büyük başarılara imza atan Hasan Özerdem'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan  rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.  Hizmetleri unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.” Ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Hasan Özerdem, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörlerinden Şebnem Faslıgil’in de babası olan Hasan Özerdem,  Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Son Güncelleme: 21.04.2021 10:34
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