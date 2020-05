Hasan Öztaş "Bir izmarit yüzlerce dönüm ekili alanı kül etti"

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bugün Geçitkale bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Bölgemiz adına çok kötü ve korkutucu bir gün yaşadık.

Yüzlerce dönümlük ekili alan, emek, alın teri, bir anda yanıp kül oldu.

Bir yıldır çabalayıp duran ve tam emeğinin karşılığını alacağı zamanda, büyük zarar gören, değerli emekçi kardeşlerimize, büyük geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır.

Sebep; sorumsuz bir vatandaşın attığı bir izmarit...

Çağrımıza kulak verip, her zaman olduğu gibi, tek yumruk olup, büyük bir güç oluşturan çiftçi kardeşlerimize ve Çiftçiler Birliği Başkanına, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve tüm personeline, Geçitkale İtfaiyesi’ne, Geçitkale Polis Karakolu’na, Orman Dairesine, Her zaman olduğu gibi, en küçük sıkıntımızda yanımızda olan Bölge Belediyelerimiz; Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Başkanı, Serdarlı Belediyesi ve Başkanı, İskele Belediyesi ve Başkanına, Arayıp soran Belediye Başkanı arkadaşlarıma, Gönüllü yardıma koşan vatandaşlarıma, ve de en önemlisi Geçitkale Belediyesi personeline bölgem, belediyem ve şahım adına teşekkürü bir borç bilirim.”