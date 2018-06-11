Hasan Öztaş: Dört yılda Geçitkale köylerinin çehresi değişti, hizmete devam!

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş ve ekibi, Mallıdağ ve Yamaçköy köylerini ziyaret etti. Bu iki güzel dağ köyünün dört yılda çehresinin değiştiğini, birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Başkan Öztaş, yatırımların devam edeceğinin sözünü verdi. Öztaş ve ekibine yurttaşların ilgisi yoğun oldu. Yapılan sohbetlerde Öztaş, yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz dört yılda bu iki köyün tüm köy içi yollarının genişletme çalışmalarının ve asfaltlama projelerinin bittiğini belirten Öztaş, her iki köyde de istinaf duvarlarının yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

"BÖLGE HALKI KARARLI"

Özellikle Mallıdağ köyünde köprü genişletme projesinin bittiğini kaydeden Öztaş, en önemlisi her iki köyde yeni yaptıkları parklara dış mekan spor aletleri taktıklarını ve yediden yetmişe tüm köylülerin bu imkanlardan yararlandığını söyledi. 24 Haziran yerel seçimlerinin ardından Hasan Öztaş’ın yeniden göreve geleceğine inanç belirten bölge halkı, Öztaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki dört yılda da hizmetlerin daha da büyüyeceğine inanç belirten bölge halkı Hasan Öztaş’a tam desteklerini belirtti.