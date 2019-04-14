Hasan Ramadan Cemil'in ismi Girne'de yaşatılacak

Girne’ye ve ülkeye yaptığı katkılar ile bilinen merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil’in adı Girne’de yaşatılacak. Halk arasında “Sulu Çember” olarak bilinen dönel kavşağın ismi, düzenlenen törenle “Hasan Ramadan Cemil” olarak değiştirildi. İçerisinde havuz bulunan kavşağın finansmanı, Ramadan Cemil ailesi tarafından karşılandı. Limasol ve Girne’nin sevilen iş insanlarından Hasan Ramadan Cemil anısına gerçekleştirilen dönel kavşak düzenlemesinin açılışı törenle yapıldı.





Girne Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:



“Açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi meral Akıncı, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri, Hasan Ramadan Cemil’in ablası Işın Ramadan Cemil, ailesi ve sevenleri katıldı.





Törende aile adına konuşan, Hasan Ramadan Cemil’in ablası Işın Ramadan Cemil, kardeşinin adını yaşatmak için karar alan Girne Belediyesine teşekkür ederek, bir insanın unutulmaması için, siyasi kimliği, toplum lideri ya da vekil olmasına gerek olmadığını, insanların gönlünden sevgisini kazanmanın yeterli olduğunu ifade etti. Işın Ramdan Cemil, kardeşi Hasan Ramadan Cemil’in, Limasol’daki çocukluk anılarını anlatarak, İstanbul’da yatılı kolejde okuduğu yıllarda bile Limasollu, arkadaşlarını ve sevdiklerini hiç unutmadığını ifade etti. Işın Ramadan Cemil, 1974’ten sonra savaş nedeniyle Girne’ye geldikten sonra, Babası Ramadan Cemil’in ani vefatının ardından, Hasan Ramadan Cemil’in 21 yaşında işlerin başına geçtiğini anlattı. Gece gündüz çalışıp yabancı ortaklıklar kurarak işlerini geliştiren Hasan Ramadan Cemil’in, ülkeye sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kaktı sağladığını ve birçok ilke imza attığını bu nedenle,tüm ailesinin ona minnettar odluğunu dile getirdi.





Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirlerin bellekleri olduğunu belirterek, şehirleri yönetenlerin görevinin, bu bellekte yer alan değerleri ve insanları geçmişten gelecek nesillere aktararak yaşatmak olduğunu vurguladı. Güngördü, şehirlerde yöneticilik yaparken insanların nabzını doğru tutmanın büyük önem taşıdığına işaret etti. Güngördü, “Şehirlere mal olmuş insanların hatırasının gelecek nesillere taşımanın görevimiz olduğunun bilinciyle, bugün burada yeniden düzenlenen trafik çemberinde, 47 yaşında ülkesine ailesine katacağı çok şeyler olduğu bir yaşta kaybetmenin burukluğunu yaşadığımız Hasan Ramadan Cemil’in adının yaşatılacak olması bizim için onurdur” diye konuştu.



Ramadan Cemil Ailesinin yakınları adına konuşma yapan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, da, Hasan Ramadan Cemil’i yakından tanıma şansına sahip olduğunu belirterek onun son derece güzel, cömert, ve insanları seven bir kişi olduğunu anımsattı. Ersin Tatar, Girne’ye yerleştikten sonra genç yaşta önemli adımlar atarak, yabancı şirketlerle bayilikler kurarak, dış ülkelerle temasa geçen Hasan Ramadan Cemil’in bu yönüyle toplumda bir liderlik üstlendiğini belirtti. Tatar konuşmasının sonunda, ondan devraldığı bayrağı büyük bir başarıyla bu günlere taşıyan Işın Ramadan Cemil ve ailesini kutladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Ramadan Cemil ailesini küçük yaşlardan itibaren tanıdığını ve aynı toprağın insanları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Leymosun artık güneyde kaldı ama Leymosun’un değerlerini Girne’de yaşatıyoruz” dedi. Hayatta olanların, bu dünyadan göçüp gidenlerin anılarını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hasan’ı 20 yıl önce, 47 yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybettik” dedi. Ramadan Cemil ailesinde beklenmedik ve erken gidişler yaşandığını ve aile ile duygusal bağı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Hasan Ramadan Cemil anısına yapılan çemberin açılışında bulunmaktan duygulandığını kaydetti. Yapılan çevre düzenlemesinden dolayı, Belediye Başkanı’nı, Belediye Meclis üyelerini, düzenlemeyi yapan mimarı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sevgili Işın’ı da kutlamak istiyorum; ailenin ismini yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Bu değerli bir uğraştır” dedi.”