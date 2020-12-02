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Hasan Sadıkoğlu: Olumsuzluklar kısa sürede giderildi

Sağanak yağış bu kez İskele ve köylerinde etkili oldu. Bazı evleri su bastı, tarlalar sular altında kaldı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:46
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Hasan Sadıkoğlu: Olumsuzluklar kısa sürede giderildi

Bir süredir ülke genelini, özellikle Karpaz bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış bugün de İskele bölgesinde olumsuzluklara yol açtı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele merkezde çok fazla olumsuzluk yaşanmazken, sağanak yağışın özellikle Aygün köyünde bazı evleri su bastığını açıkladı.

İskele Bahçeler yolunda devam eden drenaj çalışması nedeni ile sağanak yağışın bölgede olumsuzluk yarattığını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediye ekiplerinin, Sivil Savunma ekiplerinin katkıları ile şehirdeki ve civar köylerdeki olumsuzlukları kısa sürede giderdiğini açıkladı.

TARLALAR SU ALTINDA KALDI                      

Sabah saatleri itibari ile sağanak yağışın bölgede etkili olduğunu kaydeden Başkan Hasan Sadıkoğlu, İskele Merkez’de ciddi boyutta aşılmayacak olumsuzlukların yaşanmadığını sağanaktan İskele köylerinden olan Aygün ve İskeleAğıllar Bölgesi’nin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

İskele’de tarlaların sular altında kaldığını, Aygün köyünün ise Boğaziçi köyünden gelen sulardan etkilenerek bir duvarda yıkılma meydana geldiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, yine bu köyde bazı evlere de su girdiğini açıkladı.

Başkan Sadıkoğlu, zarar görenlerin talepleri üzerine belediyenin imkanlar dahilinde elinden gelen yardımı yaptığını da kaydetti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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