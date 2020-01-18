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Hasan Şafak Yetken hayatını kaybetti

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:23
Hasan Şafak Yetken hayatını kaybetti

Girne - Alsancak çevre yolunda 16 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hasan Şafak Yetken (E-72), bu sabah, tedavi görmekte olduğu hastanede öldü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde bulunan Yetken, bu sabah saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELMİŞTİ
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 16 Ocak tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolunun 5-6 km'leri arasında, Lapta'da sakin Hasan Şafak Yetken (E-72), yönetimindeki CN 448 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Girne Amerikan çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip aracın yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelmişti.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Şafak Yetken kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Kardiyoloji Servisi’nde kontrol altına alınmıştı.

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