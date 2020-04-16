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Hasan Şeren’in ölüm nedeni kalp krizi

Yapılan otopsi sonucu, yaşamını yitiren Hasan Şeren'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi

16 Nisan 2020 Perşembe 16:51
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Hasan Şeren’in ölüm nedeni kalp krizi

Tarla sürerken rahatsızlanan Mehmetçik Postanesi çalışanlarından Hasan Şeren’in yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hasan Şeren, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Mehmetçik – Pamuklu köyleri arasında tarla sürdüğü esnada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmetçik’te sakin Hasan Şeren’ in ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” kaynaklı olduğu tespit ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
ÖLÜMHasan Şeren
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