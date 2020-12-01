Hasan Taçoy: "4'lü koalisyon görüşmelerinin olumlu gitmediğini duyuyorum"

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulacağını düşünmediğini ifade ederek, “Bu formül denenmiştir, istikrar getirmez. Kurulmasını zor görüyorum” diye konuştu.

"4'LÜ KOALİSYON DENENDİ, BAŞARILI OLMADI"

Ülkenin istikrar ve icraata ihtiyacı olduğunu dile getiren Taçoy, 4’lü koalisyon görüşmelerinin olumlu gitmediğini duyduğunu ifade etti.

Taçoy, UBP’nin arzuladığı hükümetin, Türkiye ile işbirliği içinde, var olan sıkışıkları giderecek, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan ileriyi götürecek, projeleri tamamlamayacak bir icraat hükümeti olduğunu vurguladı.

İcraat hükümetinin kurulması gerektiğinin altını çizen Taçoy, “İcraat hükümetinde Seçim ve Halkoylaması Yasasının ele alınması, seçim sisteminin değiştirilmesi gerekir” dedi.

"GÜÇLÜ OLAN DAİMA DIŞARIDA TUTULMAYA ÇALIŞILIR"

UBP’nin dışarıda bırakılmaya çalışıldığını kaydeden Taçoy, “Güçlü olanı daima dışta tutmaya çalışırlar” diyerek, Rauf Denktaş’ın söylediği söze atıfta bulundu. Taçoy, “Rauf Denktaş’ın ‘Birisine çamur atan kişi, alnına kadar balçığın içine batmıştır’ sözü vardır” ifadeleriyle, UBP’ye yapılan saldırıları eleştirdi.

Taçoy, eğer 4’lü koalisyon kurulursa, UBP’nin muhalefet görevini de en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ