Hasan Taçoy adaylık manifestosunu açıkladı

UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla manifestosunu açıkladı.
“Yola Çık” sloganı ile hazırlanan Hasan Taçoy’un manifestosundan satır başları şöyle:
Yeni bir ideal
Partimizi ileriye taşımak
Vizyon sahibi bir UBP
Güçlü bir ekonomi
Tek başına iktidar bir UBP
Kendini geliştiren bir UBP
Kurumsallaşan bir UBP
Sahiplenen bir UBP
Yenilikçi bir UBP
Ülke sorunlarına çözüm üreten reformlar yapan bir UBP
Gençlerimiz ve kadınlarımız için eğitim ve istihdam önceliği