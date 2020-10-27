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Hasan Taçoy adaylık manifestosunu açıkladı

UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla manifestosunu açıkladı.

27 Ekim 2020 Salı 11:14
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Hasan Taçoy adaylık manifestosunu açıkladı

UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla manifestosunu açıkladı.

“Yola Çık” sloganı ile hazırlanan Hasan Taçoy’un manifestosundan satır başları şöyle:

Yeni bir ideal

Partimizi ileriye taşımak

Vizyon sahibi bir UBP

Güçlü bir ekonomi

Tek başına iktidar bir UBP

Kendini geliştiren bir UBP

Kurumsallaşan bir UBP

Sahiplenen bir UBP

Yenilikçi bir UBP

Ülke sorunlarına çözüm üreten reformlar yapan bir UBP

Gençlerimiz ve kadınlarımız için eğitim ve istihdam önceliği

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