Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

Hasan Taçoy: “Anket benim değil, kimseyle temas etmedim”

UBP’nin Genel Başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, Gezici Araştırma’nın dün yayınladığı ve kendisinin birinci çıktığı anketle ilgili “para verdiği” yönündeki iddiaları yalanladı, “Anket benim değil, kimseyle temas etmedim” dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe 13:08
766 Okunma
Hasan Taçoy: “Anket benim değil, kimseyle temas etmedim”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, Gezici Araştırma’nın dün yayınladığı ve kendisinin birinci çıktığı anketle ilgili “para verdiği” yönündeki iddiaları yanıtladı.

Bir Web TV’de yayınlanan programa konuk olan Hasan Taçoy, “Ben bu yarışa başlarken, aday olan arkadaşlarla hiçbir şekilde tartışmayacağımı söyledim. Ben kimseyle, hiçbir şekilde temas etmedim” dedi.

“ANKETİN SAHİBİ BEN DEĞİLİM”

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’yi çok iyi tanıdığını, kendisiyle ara ara konuştuğunu belirten Taçoy, “Herhangi bir para konusu konuşmadım, anketin sahibi ben değilim” şeklinde konuştu.

“BENİ, DOĞAL SÜREÇ ADAY YAPTI”

UBP’nin tabanından, örgütlerinden aldığı takdirle adaylığını açıkladığını belirten Taçoy, “Son güne kadar aday olduğumu sadece dışarısı söyledi. Beni, doğal süreç aday yaptı” ifadelerini kullandı.

“ANKET HİKAYESİNDEN ÖNCE, BU İŞİN İLK TURDA BİTECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM”

UBP’lilere hizmet etmek için yola çıktığını belirten Taçoy, “anket hikayesi olmadan önce düzenlediğim basın toplantısında da söyledim; bu iş ilk turdan biter. Bunu, aldığım intiba ve verilen güvenle söyledim” dedi.

KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mustafa Akıncı’ya mektup gönderdi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mustafa Akıncı’ya mektup gönderdi
Orçan; “Avrupa’da İmrenerek Gezdiğimiz Müzeleri Kendi Ülkemizde Görmek Gurur Verici”
Orçan; “Avrupa’da İmrenerek Gezdiğimiz Müzeleri Kendi Ülkemizde Görmek Gurur Verici”
“KRİZ YARATAN DEĞİL HEP KRİZ YÖNETEN BİR BAKAN OLDUM”
“KRİZ YARATAN DEĞİL HEP KRİZ YÖNETEN BİR BAKAN OLDUM”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim