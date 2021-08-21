Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Hasan Taçoy: Daha fazla seyirci kalamayız

UBP Milletvekili ve Başkan adayı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:35
0 Okunma
Hasan Taçoy: Daha fazla seyirci kalamayız

"Ulusal Birlik Partisi sayesinde, UBP’nin taban gücü ile iktidar olan, ancak bunu yok sayan sayın Erhan Arıklı’nın, sanırım bir süre susması gerekiyor.

UBP’ye ayar verecek, UBP’yi tehdit edecek konuma gelmiş olması tüm UBP’liler tarafından yadırganıyor ve öfkeyle karşılanıyor.

Sayın Ersan Saner buna daha fazla izin vermemeli.

Özellikle Kıb-Tek ve Spor Dairesi’nde yaşananlar UBP’lileri de üzen gelişmelerdir.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yapmış biri olarak da var olan gelişmeleri onaylamam mümkün değildir. Yapılan alımlar, şekil ve yöntem asla tasvip edilemez, seyirci kalınamaz.

Ülkenin kendi spor alt yapısına yakışan yatırımlarda ve enerji alt yapısında UBP’lilerin alın teri ve emeği var. Sürekli olarak geçmişteki her icraata “yalan- talan- mafya” demesini Başbakan Ersan Saner nasıl seyreder?

Adeta “cambaza bak” hikayesinde olduğu gibi, dikkatleri bu yöne çeken sayın Arıklı, UBP’ye ve UBP’lilere hakaretler yağdırıyor. Kurumlarımız yerle bir oluyor.

Buna daha fazla seyirci kalamayız.

Erhan Arıklı, hükümetin sahibi değildir. UBP’ye ve UBP milletvekillerine dil uzatmak ise hem boyunu aşar, hem haddini.

Bir süredir gelişmeleri izledim ve parti üst yönetiminin ses çıkarmasını bekledim ama görüyorum ki, ses verilmediği için sayın Arıklı UBP ve UBP’lileri hafife alan söylem ve eylemlerine devam ediyor.

UBP yönetiminin, başarısız icraatları ve yersiz söylemleri nedeniyle sayın Arıklı ile ilgili bir karar alması gerekmektedir.

Üzerine basarak tekrar etmek istiyorum ki, UBP tabanı da bizler de bu durumdan rahatsızız. UBP güçlü bir partidir.

Bunu sayın Arıklı’ya bir UBP sevdalısı olarak hatırlatmak boynumun borcudur."

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyErhan ArıklıUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı
Son Dakika! 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı
Acar Akalın’dan güzel haber
Acar Akalın’dan güzel haber
Şair Karapaşaoğlu sağlık hakkı için eylem başlatıyor
Şair Karapaşaoğlu sağlık hakkı için eylem başlatıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim