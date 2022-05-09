Hasan Taçoy: Hiçbir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yoktu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ünal Üstel’in hükümet kurmakla görevlendirilmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük partisidir. Her kesin ve her kesimin de umududur. Sandıktan en yüksek oyla çıkan partimizin yaşadıkları ve bunun topluma yansımaları, hayatını UBP’ye adayan benim ve benim gibi düşünen herkes için son derece üzücü ve kırıcıdır. UBP, güçlüyse, KKTC’de güçlüdür” dedi.

“Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim var. UBP tabanına hiç yalan söylemedim, halkımıza da öyle” diyen Taçoy, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bugün, gerçekleştirilen bir dizi toplantının sonucunda günlerdir tartışılan hükümeti kurma görevinin kime ve hangi koşullarda verileceği konularında bazı kararlar üretildiğini ben de herkes gibi basından öğrenmiş bulunuyorum.

Hatırlanacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanının “ben hükümeti kurma görevini ancak UBP yetkili kurullarının belirleyeceği birine verebilirim” açıklamasının ardından, meclis grubumuz toplanmış ve mevcut adaylar arasından bunun nasıl belirlenmesi gerektiği konusunu ele almış, hatta daha bugün gerçekleştirilen meclis grubu toplantısında konuya ilişkin bir kararla yöntemin nasıl olacağı da saptanmıştı.”

"HABERİM YOKTU"

Taçoy, “Tüm milletvekillerimiz gibi, benim de konu ile ilgili hiçbir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yoktu. Dolayısı ile şahsımın da fikri alınarak böylesi bir kararın üretildiği noktasında ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Hasan Taçoy, şöyle devam etti:

“UBP'nin daha iyi yönetilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu vefakar ve cefakar tabanımız bun hak ediyor. Başka UBP yok. Hangi görevde, hangi makamda olduğumuzun da bir önemi yok. Aslolan ülkemizdir, halkımızıdır, partimizdir ve onun geleceğidir.

Tüm yaşananlardan bağımsız olarak, kenetlenerek ve örgütlerden başlayarak umudu, ümidi yeniden yeşertmek hepimizin öncelikli görevidir.

Birlik ve bütünlüğümüz için çalışmaya devam edeceğim. Biliyorum ki, güçlü ve refah bir ülke, güçlü ve kenetlenmiş bir UBP ile mümkündür. Bunun için, tabanımızla birlikte, kol kola omuz omuza çalışmaya devam edeceğim.”