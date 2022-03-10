Hasan Taçoy: Partim bana ne görev verirse onu yapacağım

Dışişleri Bakanlığı görevinden affının istenmesiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanmasını değerlendiren Taçoy, “Partim bana ne görev verirse onu yapacağım” dedi.

“Görevler size verilir, milletvekilliği kazanılır... Kime ne kadar fazla hizmet değil, halka ne kadar hizmet” diyen Taçoy, görevlerin vatandaşa hizmet için yapıldığına dikkat çekti.

Taçoy, “Sayın Başbakan, bir görev verdi o görevi alıp ileriye taşımak boynumuzun borcu...” diyerek, hiçbir zaman ‘beni bakan yapın’ diye bir söz söylemediğini, sadece Ersin Tatar’a ‘beni bakan yapma’ dediğini aktardı, şöyle devam etti:

“Genel sekreter olarak kalmak istedim. Tam tersini yaptı. Bakanlığa gitme isteksizliğimizden dolayı müdür ve müsteşar atanmadı...”

23 yıldır milletvekili olduğunu da vurgulayan Taçoy, 3 yıl bakanlık süresi olduğunu belirtti ve “Aldığım görevlerle yılların yarattığı birikimi göstermek ve anlatmak isterim. Halkın önüne farklı bir hizmet ortaya koymak isterim” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Oğuzhan Hasipoğlu’nun neden istifa ettiğini bilmediğini de söyleyen Taçoy, “Bana Genel Sekreterliği bırakmamı ve bakan olmamı istediklerini söylemişlerdi, Oğuzhan kardeşimize tam tersi söylenmiş olabilir. Benim başımdan geçeni bildiğim için bunu söyleyebilirim. Ancak net açıklamayı Oğuzhan kardeşim yapabilir” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ve yaşananların Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘aklını karıştırmış’ olabileceğini de söyleyen Taçoy, müdahale olduğu yönündeki söylemleri yanlış bulduğunu aktardı.

"GOCUNMADIM, SİNİRLENMEDİM"

Bakan Taçoy, “Dışişleri Bakanlığı yapabilecek biriyim. Bana hiçbir şekilde uzak değil. 2-3 hafta içerisinde kendimi göstermeye çalıştım. Bunu da karşı tarafa hissettirmeye çalıştım...” şeklinde konuştu.

Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanlığına atanmasına işaret eden Taçoy, “Gocunmadım, sinirlenmedim... Tahsin Bey kadar iyi yapardım ancak ülkemize zarar verecek tartışmalara girmeyelim” dedi.

Taçoy, Genel Sekreterlik görevinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, teklif gelse kabineden çıkıp, genel sekreter olabileceğini de dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI