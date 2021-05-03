Hasan Taçoy: "Rum liderliği, ortamı germeyi bırakmalıdır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajda kullandığı ifadeleri işaret ederek, Anastasiadis'in Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalar yaptığını belirtti.

Kıbrıs’ta Türkiye’nin varlığını yok sayacak her türlü adımın karşılığını alacağını belirten Taçoy, "Rum liderliği, ortamı germeyi bırakmalı ve Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini ivedi olarak kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.

Taçoy'un açıklaması şöyle...

"Rum lider Anastasiadis, Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalar yapmıştır. Unutmamalıdır ki; Kıbrıs’ta Türkiye’nin varlığını yok sayacak her türlü adım karşılığını alacaktır. Rum liderliği, ortamı germeyi bırakmalı ve Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini ivedi olarak kabul etmelidir."