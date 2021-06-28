Hasan Taçoy: “UBP her zaman seçime hazırdır”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs ekranlarında Çiğdem Aydın’ın soruları yanıtladı.

“UBP HER ZAMAN SEÇİME HAZIRDIR”

Erken seçimle ilgili konuşan Taçoy , “60 gün içerisinde bir seçime gidilmesi olağan. UBP grubu olarak bizler herhangi bir şekilde seçime karşı çıkmadan bu 60 gün içerisinde seçimin yapılabileceğini söylüyoruz. Seçim ne zaman olursa olsun UBP her zaman seçime hazırdır ve bu şekilde yola çıktık onun için seçim şart” dedi.

“SEÇİM NİSAN AYINDAN ÖNCE OLABİLİR”

Çiğdem Aydın’ın UBP grup toplantısında neler konuşuldu soruna cevap veren Taçoy: “UBP grup toplantısında çıkan meclisteki durum değerlendirmesi ne olursa olsun seçim yapılsın. Seçim şubat ayı ve ondan öncede olabilir” açıklamasında bulundu.

“NİSAP SORUNUNUN NEDENİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI”

Taçoy son olarak “Grup toplantısında yeni Çalışma Bakanı’nın kim olacağı yönünde bize bir bilgi iletilmedi ve bakanlığa Fikri Ataoğlu vekalet ediyor. Bugünkü nisap sorununun nedeni de Çalışma Bakanlığı” dedi.