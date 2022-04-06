Hasan Taçoy’dan Belediyeler Reformu Yorumu

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Belediyelerin meclis önünde gerçekleştirdiği eylem hakkında konuşan Taçoy, “Belediyelerin mülki idarelerini birleştirmekle amaçlanan hedefi görmek gerektiğini düşünüyorum. Belediyelerin gelirlerini ve katkılarını artırmak adına bir çalışma yapıldı. Aynı zamanda belediyelerin giderlerini de düşürmek hedeflenmiştir. 51/95 yapılsın ancak mülki idare yasası değiştirilmesin deniyor. Mülki idare yasası seçim sonrasına kalırsa bunun değiştirilmesine karşı çıkılacaktır. Bu ya şimdi olur ya da bir daha olmaz.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Biz şuan tamamen fuzuli bir gerginlik yaşıyoruz ülkede. Hangi belediyeyi kapatıyoruz ben anlamıyorum. Belediye hizmetleri her yere gidecek. Bu tamamen bazı kesimlerin belediyeleri dürtmesiyle olan bir durumdur. Aynı zamanda belediyeler yanlış yönlendiriliyor. Belediyeler kapanmıyor. Sadece bir belediyeden diğer belediyeye yapılan birleşmeyle personellerin intibakları yapılacak ve belli sınavlar yapılarak müdürlerde tayin edilecek. Borçlar birleştirilip yapılandırılacak. Bu reformu büyük tabloda yorumlamak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Taçoy, “ Eğer bu ülkeyi daha refah içinde görmek istiyorsak reformları hayata geçirmemiz gerekmektedir. Geçmişte bütün partiler belediyeler reformunu çalıştı ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Bugün geldiğimiz noktada reformun gerçekleşmesi için bir adım atıldı. Herkes bu reformu istiyor ancak devrim yapmaktan herkes korkuyor. Eğer sayı düşmeyecekse bu reformu yapmanın ne anlamı var?” diye sordu.