Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı düzenlenen törenle açıldı. Kumyalı- Ziyamet yolu üzerinde yer alan alanın açılışında ilk konuşmayı Turizmci, Araştırmacı-Yazar Zekai Altan yaptı.

Altan, Kıbrıs’ta bir ilk olacak olan alan içerisine ağaçların ve doğanın korunup geliştirilmesinin yanısıra yaban hayatı korumaya yönelik sulak alanlar ve yuvalar kurulacağını söyledi.

Altan, Doğayı tüketmeden yaşamaya yönelik organik ve yaşamsal konularında eğitimler de yapılacak olan alan içersine ayrıca dendroloji (ağaç bilimi)müzesi kurulması yönünde çalışma başlattıklarını belirtti.Kısa bir konuşma yapan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de kimyasal gübre adı altında toprağa atılan kimyasalların doğaya verdiği zararlara dikkat çekti.

Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de doğanın dünyanın malı olduğu insanların doğayagereken saygıyı göstermesini istedi.Sarıçizmeli, Belediye olarak doğaya yapılan negatif etkileri kaldırmak için mücadeleler verdiğini de sözlerine ekledi.

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Gökmen de bilinçsizce kullanılan kimyasal ürünlerin verdiği zararlara değindi.

Orman Dairesi Müdür Vekili Ercan Poyraz da 76 bin hektar orman alanında son 5 yıldır biyolojik mücadeleye geçildiğini belirterek bu tür uygulamaların daha çok artırtılmasının önemine vurgu yaptı.

Alana ismi verilen Hasan Tahsin Tural ise isminin böyle bir alana verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı koyanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından alana 2 adet kırmızı alıç, harnup ve zeytin fidanları dikildi.