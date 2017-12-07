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“Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” yarın açılıyor

Ülkede bir ilk olacağı belirtilen “Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” yarın açılıyor.

07 Aralık 2017 Perşembe 12:48
“Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” yarın açılıyor
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Kumyalı-Ziyamet yolu üzerinde, Antep Fıstıklar olarak bilinen bölgede yer alan ve Zekai Altan’ın girişimleriyle hazırlanan alanın açılışı saat 11.00’de yapılacak. Açılışta, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İnci Gökmen ve Prof. Dr. Ali Gökmen’in de yer alacağı belirtildi.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada, Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı’nın KKTC’de bir ilk olacağı, doğal ekosistemlerdeki gibi biyolojik çeşitliliğe, denge ve dirence sahip, tarımsal anlamda bereketli ekosistemlere bilinçli biçimde ortam hazırlama ve sürdürebilme çalışmalarının uygulanacağı belirtildi.

Yerel üretip, yerel tüketimi teşvik ederken daha sağlıklı beslenme ve daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelen permakültür, doğayı sahiplenmeyi bırakıp, onunla doğru ilişki kurma, doğayı tüketmeden yaşama yolunda sağlıklı bir adım olarak niteleniyor.

Yeşil Barış Hareketi, bu güzel girişime bir harç koymaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, bu girişimin farkındalık için büyük bir adım olduğunu kaydetti.

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