Hasan Uzun: Evler Yanıyor

Son dakika haberi! Geçitköy'de büyük yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Koruçam bölgesinde evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeden Gündem - Ses Kıbrıs canlı yayınına bağlanan iş insanı Hazan Uzun, evlerin yandığını açıkladı.

Bu arada Türkiye'den iki adet yangın söndürme helikopteri yola çıktı.

Tarım Bakanı Oğuz da "Rüzgar var, yangın sürekli yön değiştiriyor, çok yoğun bir yangın. Büyük bir mücadele veriyoruz" açıklamasını yapmıştı