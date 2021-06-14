Hasan Y. Işık: "Fahiş fiyatların körüklenmesine derneğimiz şiddetle karşıdır"

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Türkiye’den KKTC’ye ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin “tamamen kaldırılması” çağrısında bulundu.

Işık, Türk menşeli ürünlerin; Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebildiği bir ortamda, KKTC’ye ithalatında “gümrük vergisi ile fahiş fiyatların körüklenmesine şiddetle karşı olduklarını” vurguladı.

“TÜKETİCİLER PİYASADAKİ YÜKSEK FİYATLARIN ALTINDA EZİLİYOR”

Dernek Başkanı Işık, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Piyasada yüksek fiyatların altında ezilmekte olan tüketicilerin sorunlarına kökeninde çözüm üretmek için derneğimiz ilgili bakanlıklar ile önümüzdeki günlerde görüşecektir. Derneğimize gelen şikayetler, piyasadaki fahiş ve farklı fiyatlar, tüketicilerin feryadına duyarsız ve sessiz kalınmasına izin vermemektedir” dedi.

Işık açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın ihraç ürünlerde Türkiye’de gümrük vergisi alınmamasını sağlamış olması önemli bir başarıdır. Ancak bunun tek taraflı olarak uygulanmasını Derneğimiz KKTC tüketicilerine yapılmış bir haksızlık olarak görmekte olup ‘Mütekabiliyet’ esasında Türkiye’den KKTC’ne de ithal edilen ürünlerin gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını talep etmektedir.

Işık, açıklamasını, “Türk menşeli ürünler Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a AB Gümrük Birliği kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebildiği bir ortamda KKTC ithalatında gümrük vergisi ile fahiş fiyatların körüklenmesine derneğimiz şiddetle karşıdır.”