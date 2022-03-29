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Hasan Yılmaz Işık’tan Tüketicilere Boykot Çağrısı

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, sebze, et ve süt fiyatlarının aşağıya çekilmesi için derneğin “boykot” başlatacağını duyurdu.

29 Mart 2022 Salı 17:23
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Hasan Yılmaz Işık’tan Tüketicilere Boykot Çağrısı
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Işık, derneğin bu kapsamda öncelikle sebze ürünlerinde olmak üzere 1 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar başlatacağı “boykota” tüm tüketicilerin uyması ve sebze ürünlerinin tüketimini durdurması için çağrıda bulundu.

“Fiyat anarşisinin” tüketicileri isyan ettirdiğini belirten Işık, Ekonomi Bakanlığına, piyasa denetimi ve ithalat politikalarını tereddüt etmeden uygulaması için uyarıda bulundu. Işık, iktidar, muhalefet tüm siyasi partileri, bu olağanüstü durumda politika yapmak yerine gerekli önlemlerin acilen alınması için iş birliğine davet etti.

Işık, “Hükümetlerin, müdahalesinin söz konusu olmadığı serbest piyasa sisteminde, rekabetin arz ve talep ortamında belirlediği fiyatlara tüketicilerin bizzat müdahalesini derneğimiz zorunlu görmektedir” ifadelerini kullandı.

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