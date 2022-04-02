Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Hasan Yılmaz Işık’Tan Tüketicilere Çağrı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilere, orantısız fahiş fiyatlar ile krizi daha da körükleyen piyasa fırsatçılarına karşı koruma sağlamak amacıyla derneğe ve tüketici hattı 171’e ulaşmaları çağrısında bulundu.

02 Nisan 2022 Cumartesi 16:48
122 Okunma
Hasan Yılmaz Işık’Tan Tüketicilere Çağrı
banner108

Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneğin, Kıbrıs Türk tüketicisinin huzur, güven ve mutluluğu için mücadele ettiğini belirterek, tüketicilerin yaşadığı mağduriyet ve haksızlıklara karşı etkili olarak haklarını koruduklarını kaydetti.

Işık, derneğin, tüketicilerin haklarını yasa altında koruyacak idari ve yargı sürecini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulmasını sağladığı birimler ile güvence altına aldığını ifade etti.

Son aylarda Covid-19 ve enflasyonun tüketicileri perişan ettiğini kaydeden Hasan Yılmaz Işık, hükümetin ciddi önlemler aldığını yakından takip ettiklerini ve umut verici bulduklarını belirtti.

Işık, derneğin, bu çalışmalarda hükümet ile yakın diyalog ve iş birliği içerisinde katkıda bulunmak amacıyla ilgili bakanlıklara gelecek hafta ziyaretlerde bulunarak, görüşme yapacağını bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Otizm Ancak Toplumsal Dayanışmayla Hafifletilebilir”
Ataoğlu: “Otizm Ancak Toplumsal Dayanışmayla Hafifletilebilir”
"Ölümden döndük" diyerek paylaştı
"Ölümden döndük" diyerek paylaştı
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim