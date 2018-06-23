Hasar 500 bin TL civarında

Mağusa’da 10 Haziran tarihinde sabaha karşı sigorta şirketinden para alabilmek amacıyla “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklayan işletmeci zanlı Ali Tümen ile suç ortağı zanlı Ali Kasımoğulları, almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” ve “Kundaklama” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Tümen ile Kasımoğulları, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Hasar yaklaşık 500 bin TL

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı Ali Tümen ile Ali Kasımoğulları’nın 10 Haziran tarihinde saat 02:25’te sigorta şirketinden para almak amacıyla işletmeciliğini zanlı Ali Tümen’in yaptığı “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin içerisine yanıcı madde döküp kasten ve kanunsuz olarak ateşe vermek suretiyle kundakladıklarının tespit edildiğini anımsattı. Saydağ, ayrıca konu iş yerinin yanında bulunan “Yogo Hamy”, “Lost Estate” ve “Gülseren Telsim Shop” isimli iş yerlerinin de çıkan yangında zarar gördüğünü söyledi. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Tümen ile Kasımoğulları’nın tutuklandığını belirten Saydağ, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Saydağ, zararın yaklaşık 500 bin TL olduğunu ancak hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Polis Memuru Ersoy Saydağ, Mağusa’da son 10 gün içinde art arda 2 kez kundaklanma olayının yaşandığını dile getirerek, halk arasında tedirgenliğe yol açtığını söyledi. Saydağ, zanlı Ali Tümen’in KKTC’de turist vizesi ile bulunduğunu, zanlı Ali Kasımoğulları’nın ise KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Saydağ ayrıca zanlı Kasımoğulları’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Bina açma” ve “Sirkat” olmak üzere toplam 93 sabıkasının bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini, ancak zanlıların etki etme ihtimallerinin bulunmadığını ifade eden Saydağ, her iki zanlının da davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

2 ay cezaevinde bekleyecekler

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Tümen ile Ali Kasımoğulları’nın davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.