Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

Hasar 500 bin TL civarında

Mağusa’da, sigorta şirketinden para alabilmek amacıyla “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli işyerini kundaklayan işletmeci zanlı Ali Tümen ve suç ortağı zanlı Ali Kasımoğulları, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:59
Hasar 500 bin TL civarında

Mağusa’da 10 Haziran tarihinde sabaha karşı sigorta şirketinden para alabilmek amacıyla “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklayan işletmeci zanlı Ali Tümen ile suç ortağı zanlı Ali Kasımoğulları, almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” ve “Kundaklama” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Tümen ile Kasımoğulları, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Hasar yaklaşık 500 bin TL

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı Ali Tümen ile Ali Kasımoğulları’nın 10 Haziran tarihinde saat 02:25’te sigorta şirketinden para almak amacıyla işletmeciliğini zanlı Ali Tümen’in yaptığı “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin içerisine yanıcı madde döküp kasten ve kanunsuz olarak ateşe vermek suretiyle kundakladıklarının tespit edildiğini anımsattı. Saydağ, ayrıca konu iş yerinin yanında bulunan “Yogo Hamy”, “Lost Estate” ve “Gülseren Telsim Shop” isimli iş yerlerinin de çıkan yangında zarar gördüğünü söyledi. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Tümen ile Kasımoğulları’nın tutuklandığını belirten Saydağ, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Saydağ, zararın yaklaşık 500 bin TL olduğunu ancak hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 

banner39
10 gün içinde art arda 2 kundaklama

Polis Memuru Ersoy Saydağ, Mağusa’da son 10 gün içinde art arda 2 kez kundaklanma olayının yaşandığını dile getirerek, halk arasında tedirgenliğe yol açtığını söyledi. Saydağ, zanlı Ali Tümen’in KKTC’de turist vizesi ile bulunduğunu,  zanlı Ali Kasımoğulları’nın ise KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Saydağ ayrıca zanlı Kasımoğulları’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Bina açma” ve “Sirkat” olmak üzere toplam 93 sabıkasının bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini, ancak zanlıların etki etme ihtimallerinin bulunmadığını ifade eden Saydağ, her iki zanlının da davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

2 ay cezaevinde bekleyecekler

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Tümen ile Ali Kasımoğulları’nın davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”
Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”
Uluslararası bir belediye
Uluslararası bir belediye
Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor
Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim