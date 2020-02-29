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Hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:50
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Hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı

TAK Muhabirinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’dan aldığı bilgiye göre, hastanede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına hızla başlandı. 

Özyılkan, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetim kurulunun, hastanenin yeniden hizmet verebilir duruma gelmesi için gerekli tüm çalışmaları başlattığını, hızla devam ettiğini kaydetti. 

Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın, dün sabah saat 06.45 sıralarında Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başlamıştı. 

İki hastanın hayatını kaybettiği yangında, 291 yatan hastadan 103’ü çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı hastalar da taburcu edilmişti.   

Acil servis dahil bir çok bölümde hizmet verilemeyen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Onkoloji, Diyaliz, Psikiyatri ve Diş servisleri ise hizmet vermeye devam ediyor. 

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YangınHastane YangınHasar Tepit
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Hüseyin Becer 2020-02-29 15:21:13

Binanın sigortası var mi? Ne karara sigorta ettirildi. Eksper gelip inceleme yaptı mi? Sigorta şirketi nerededir. Vatandaş merak ediyor.

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Hüseyin Becer 2020-02-29 15:24:26

Laboratuvar yandığında sigorta şirketi ödemeyi kabul etmemişti. O durum ne oldu. Maliye başkanlığından tas çıkmıyor. Sigorta şirketi ile olan itilaf herhalde burada da olmaz.

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