HASDER Çocuk Kulübü gösteri yaptı

HASDER Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaları, yaptıkları gösteriler ile ailelerine sergiledi.
Gösterilerde, Sarhoş Zeybeği, Fistikya, Elek Oyunu, Ciftetelli, Kadin Karsılama 4, Orak Oyunu, Kız Sana Nişan Geliyor, Gadeh Oyunu, Vasilica, Kozan, Garutsari, Mandıra ve Arabiye 1 oyunları sahnelendi. Koro ise Arab Ali Ağıdı/Mağusa Limanı, Münüsem, Kebapçıların Şişi ve Enginar adlı Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.
Öte yandan HASDER üyesi 110 çocuk ve 12 eğitmen sezonu geride bırakarak eylül ayına kadar çalışmalarına ara verdi. HASDER Çocuk Kulübü yeni sezon çalışmalarına ve yeni üye kayıtlarına eylül ayında başlayacak.