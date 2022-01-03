‘Rol yapma’nın siyaseti yıprattığını ifade eden Hasgüler, “Solcu rolü, federasyoncu rolü yapma, KKTC’yi dünya tanıyacak iddialarının gereğini yapmama. Sollu sağlı gereklerini yapmayan, figürler, partiler, anlayışlar oluştu. Siyasetin oluşturduğu bir yalan havuzu oluştu” dedi.

Toplumun da büyük sorumluluğu olduğunu kaydeden Hasgüler, siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin toplumun önüne seçenek koymadığını ifade etti.

“SİYASET, SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANAN BİR OLGU DEĞİL”

“Siyaset, seçimden seçime hatırlanan bir olgu değil. Seçimler elbette demokrasinin önemli bir boyutudur; ama tek bir boyutu değil ki” vurgusunu yapan Mehmet Hasgüler, demokrasinin 4-5 niteliği daha olduğunu söyledi.

Siyasetle ilgili sözlerine devam eden Hasgüler, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, barolarla, çiftçilerle, emekçilerle, kadınlarla, köylülerle, çocukların sorunlarıyla, şiddete uğrayan kadınlarla ve cinsel tercihinden dışlanan kişilerle ilgili ortaya bir tavır konulmadığını kaydeden Hasgüler, siyasetin hayat içerisinde 24 saat devam etmesi gereken bir hizmet olduğunu belirtti.

“YAPTIKLARI İŞİN NE OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLLER”

Siyasette tutarlı olunması gerektiğini ve yapılamayacak şeylerin sözünün verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Mehmet Hasgüler, pandemi sürecinin dünyayı darmadağın ettiğini anlatarak, “100 bin imza topladım. Kıbrıs Türklerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şubesini Lefkoşa’da açsın. İmzaları 28 Aralık 2020’de bunu Cenevre’ye teslim ettik. Cumhurbaşkanı ‘beni karıştırma’ diyor. Başbakan, ‘bizi saysalar yeter’ diyor. Koyun muyuz biz? Muhalefet kıllarını kıpırdatmıyor. Yaptıkları işin ne olduğunun bile farkında değiller” dedi.

25 üniversitede okutulan uluslararası örgütler kitabı olduğuna işaret eden Hasgüler, “Bu dünya mutlaka normal devletler sisteminin dışında kalan toplumlara, milletlere, halklara bir yol vermiştir. Oy verme dışında bütün haklarından faydalanırsın; önünde hiçbir engel yok” dedi.

“İŞİN YARISINI YAPTIM; YARISINI DA SİYASİ OLARAK YAPACAĞIM”

İşin yarısını yaptığını, yarısını ise siyasi olarak yapıp sonuçlandıracağını belirten Hasgüler, Lefkoşa’ya DSÖ örgütü şubesini açacağını kaydetti.

Açılacak olan şubenin sağlıkçıların DSÖ içerisinde olmalarını, staj imkanlarını ve uluslararası iş birliğini sağlayacağını dile getiren Hasgüler, ekonomik olarak da bunun getirisi olacağını ifade etti.

Uluslararası görünürlük açısından yapılacak işin değerinin paha biçilmez olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hasgüler, siyasetin bundan sonraki sürecinde ciddi şekilde domino etkisi olacağını belirtti.

“YÖK VE YÖDAK ONAYI OLMAYAN ÜNİVERSİTEYİ KAPATTIK; SİYASİ İRADE GÖRMEZDEN GELDİ”

YÖK ve YÖDAK onayı olmayan üniversiteyi kapatmalarına rağmen, siyasi iradenin bunu görmezlikten geldiğini belirten YÖDAK üyesi Hasgüler, “Soldan da sağdan da bir bakan o iradeyi gösteremedi” dedi.

AB üyeliği ve Kıbrıs’ı birleştirme arzusuna 17 yıl önce toplumun yüzde 65’inin toplumun ‘evet’ dediğini hatırlatan Hasgüler, “Toplum denetlenmeyi ister” dedi.

Çizgisinin belli olduğunu, halkın çıkarı için mücadele edeceğini belirten Hasgüler, “Onun dışında kalanları basar geçerim” dedi.

“TÜM KESİMLER İÇİN ‘TEMİZLİK’ İSTENMELİ”

Toplumun tüm kesimleri için ‘temizlik’ istenmesi gerektiğini söyleyen Hasgüler, “Temiz akademi, temiz siyaset, temiz ekonomik aktivite, temiz çevre, çocukların dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için temiz bir eğitim istemek lazım” dedi.

“GERÇEKÇİ VE YAPICI DEĞİL”

Erken genel seçimle ilgili de konuşan Hasgüler, UBP’nin tek başına iktidarının gerçekçi ve yapıcı olmadığının altını çizen Hasgüler, koalisyon oluşacağını ifade etti. Hasgüler, “İstikrar önemli hem de çok önemlidir. Lakin mevcut siyasi sistemde temsilde adalet de önemlidir. Sistemi değiştirip barajı yükseltebilirsiniz; ama o zaman da adaletsizlikle karşı karşıya kalırsınız” şeklinde konuştu. Partisinin bugün kendi duruşunu ortaya koyduğunu belirten Hasgüler, DP’nin hükümet ortağı olacağını anlattı.

UBP’nin en çok yıpranan siyasal parti olduğunu söyleyen Hasgüler, “Kurultay kavgalarına toplum şahit olmuştur. Vergilerin nasıl kurultay kavgalarında heder edildiğinin görüldüğünü belirtti.

“ERHÜRMAN VE ÖZERSAY, MUHALEFET YAPAMADI”

Anket sonuçlarını da değerlendiren Hasgüler, muhalefetin iktidarda yer alırken ne yaptığına bakılması gerektiğini, Erhürman ve Özersay’ın bir şey söylediğini duymadığını ifade etti; “Muhalefet yapamadılar” dedi.

“CYPRO KRİPTONUN ÖNÜNDE ENGEL YOK”

Pandemiyle birlikte dünyanın dijitalleşmeye gittiğini belirten Hasgüler,‘Cypro kripto’ para önerisini anlattı. Kara paranın kontrol edilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi için önerinin önemli olduğunu anlatan Hasgüler, Cypro kriptoyu üreterek, devlet çalışanlarına verilmesi ve bağımsız bir para olacağını söyledi. Bu paranın üretilmesi önünde hiçbir engel olmadığını kaydederek, “Euro artık tek kutuplu dünyanın parası” dedi.

“MARAŞ’I HUKUKA BAĞLI AÇABİLİRİZ”

Kapalı Maraş konusuna da değinen Hasgüler, Maraş yasası çıkartılarak, Maraş’ın son sahipleriyle ilgili bir uygulama yapılabileceğini kaydetti. “Antalya-Alanya 3 gün de Maraş. Bu konsepte Maraş 5 yıl sonra 2 milyon, 3 milyon ya da 5 milyon turist kapasitesine ulaştığında Anastasiadis, Limasol ve Baf’daki turizmcilere ne söyleyecek? Maraş’ı adil, doğru ve büyük mağduriyeti giderecek şekilde hukuka bağlı açabiliriz” dedi.

Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin içinde olduğunu kaydederek, bu organlara bağlı kalarak Maraş yasasını çıkartarak, büyük bir mağduriyetinin giderileceğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI