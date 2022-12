Hasgüler, Tatar'ı göreve davet etti!

Dava doslamasının ardından basına açıklamalarda bulunan Hasgüler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı göreve çağırarak, diplomasıyla ilgili şaibe olduğunu iddia ettiği Avcı'nın görevden alınmasını talep etti.

Hasgüler'in açıklaması şu şekilde:

"28 Kasım tarihinde sayın Cumhurbaşkanına yazılmış ve Polis Genel Müdürlüğüne, Başsavcılığa iletilmiş raporu yasanın verdiği bir hak olarak 4 üye ile Yüksek Adliye Kuruluna Turgay Avcı’nın dosyası intikal ettirilmiştir.

Sn Avcı’nın kendisine tevdi edilen YÖDAK Başkanlığı makamının gücünü kullanmak suretiyle şahsi çıkarını kamu menfaatinin üstünde gören bir tavırla hareket etmesi nedeniyle YÖDAK’ın kurumsal kimliği büyük zarar görmektedir. Sonuç itibarıyla Sn. Avcı kanun ve yönetmeliklerle tanınmış yetkilerini kullanarak tarafsız bir rapor hazırlayarak, bu rapor çerçevesinde karar üreten YÖDAK üyelerini adli hamlelerle baskı altına almaya çalışmakta, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle YÖDAK’a büyük zarar vermektedir. Başkanın, tüm YÖDAK üyelerini dava ettiği bir YÖDAK’tan üniversitelerimiz ile ilgili sağlıklı karar çıkartmak kolay olmayacaktır. Ancak kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki YÖDAK Yönetim Kurulu olarak bizler Sn. Avcı’nın mahkemeler ve polis üzerinden üzerimizde baskı kurmaya çalışması bizi yıldırmayacaktır. Sn. Avcı kendi ikbalini korumak amacı ile hareket ederken, YÖDAK tarafından alınacak tüm kararları töhmet altında bırakmaktan kaçınmamaktadır. Sn. Avcı tarafından yaratılmaya çalışılan içtihat ile YÖDAK tarafından verilen kararlar ‘hakaret’ çerçevesine çekilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki herhangi bir zem kadih davasında mahkemeler intihali, diplomaların gerçekliği gibi konularda her daim YÖDAK tarafından verilmiş kararlar ışığında karar üretmişlerdir, hukuken doğru olan da budur.

Sn. Avcı, kendi ile ilgili hiçbir belge ve bilgiyi paylaşmamakta, bu konuda ‘özel hayatın gizliliği’ ile ilgili yasaları öne sürmektedir. Ancak Sn. Avcı kendi ile ilgili titizlikle koruduğu ve korutturduğu özel hayatın gizliliği ilkesini, diğer YÖDAK üyeleri için uygun görmemektedir. Nitekim, tüm YÖDAK üyelerinin bilgi ve belgeleri açacağı davaya delil oluşturmak maksadıyla kendi avukatı ile paylaşmakta bir sakınca görmemiştir. YÖDAK üyeleri aleyhinde açılan tüm davalar ve polise yapılan başvurular YÖDAK üyelerinin bilgisi ve onayı dışında Sn. Avcı’nın herhangi bir yönetim kurulu kararı olmaksızın tek taraflı yapmış olduğu eylemler olduğundan, zaten bu bilgiler ışığında yapılacak herhangi bir adli işlem en baştan usulde sakatlık üzerinden reddedilmelidir. Bu konuda YÖDAK üyeleri olarak şahsi bilgilerimizi rızamız dışında üçüncü şahıslarla paylaşan Sn. Avcı hakkında yasal haklarımız saklıdır. Ayrıca Sn. Avcı’nın başlatmış olduğu hukuki süreçle ilgili avukatlık masrafını ve mahkeme harcamalarını YÖDAK bütçesinden yapılıp yapılmadığını Sayıştay başta olmak üzere ilgili devlet kurumları tarafından incelenmesini talep ediyoruz.

YÖDAK, KKTC’de temiz akademi yaratmak ve idame ettirmek konusunda kendi üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiş, gerekli halde bizzat kendi üyelerini ve başkanını dahi incelemekten imtina etmemiştir. Bu bağlamda, YÖDAK Yönetim Kurulu kararını vermiştir ve tekrardan ifade etmek isteriz ki bu nihai karar bağlayıcıdır. Sn. Avcı’nın lisans diploması KKTC’de geçerli değildir. Bu diplomanın KKTC sınırları içinde gerçekliği yoktur. Üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı ise ancak adli soruşturma sonucunda karara bağlanabilecektir. Lisans diploması geçerli veya olmayan bir şahsın YÖDAK toplantılarında bulunması, kararlara katılması, alınacak kararlara halel getireceğinden veya hukuki sakatlığa yol açacağından KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’a sunmuş olduğumuz bilgi, belge ve kararlar ışığında en kısa zamanda bir karar üretebileceğini ümit etmek durumundayız. Görüldüğü üzere gecikilen her gün Sn. Avcı yeni bir icraatı ile YÖDAK’a zarar vermekte ve dolayısıyla KKTC Üniversitelerinin doğru işleyişini engellemektedir. YÖDAK’ın ve KKTC üniversitelerinin daha fazla yıpranmaması için Sn. Tatar’ı makamının tarafsızlığını vurgulayarak, seçim gailelerinin ve her türlü parti içi dengenin ötesinde kamu menfaati minvalinde YÖDAK Başkanlığı’na kendi atamış olduğu Sn. Turgay Avcı konusunda gereken işlemleri başlatmak konusunda bir kez daha göreve davet ederiz"