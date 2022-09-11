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Hasioplu: "UBP demokratik bir kurultay yapmıyor demek kimsenin haddine değil"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "UBP demokratik bir kurultay yapmıyor demek kimsenin haddine değil" dedi.

11 Eylül 2022 Pazar 12:03
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Hasioplu: "UBP demokratik bir kurultay yapmıyor demek kimsenin haddine değil"


GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin olağan üstü kurultayında konuştu. 
'Partimizi, halkımızı seviyoruz, KKTC'ye inanıyoruz' diyerek sözlerine başlayan Hasipoğlu, kurultayı olağanüstü yapmak durumunda kaldıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Kamuoyunda nedense çok eleştirildik. Partimiz tek adayla kurultaya gidiyor denilerek, demokrasimiz sorgulandı. Aslında, salondaki kalabalıkla bu eleştirilere yanıt vermiş olduk" 
Kurultaya adaylık başvurusu yapan tek ismin Üstel olduğunu söyleyen Hasipoğlu, "UBP demokratik bir kurultay yapmıyor demek kimsenin haddine değildir" ifadelerini kullandı.
Sucuoğlu'na teşşekür
Hasipoğlu konuşmasında Sucuoğlu'na da teşekkür ederek,  şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Sucuoğlu tıkanan süreçte hiçbir zaman makam derdinde olmadı. Partinin önünü açabilecek kişiyi kendisi işaret etti. Doğru kişiyi, Ünal Üstel'i işaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum"

Son Güncelleme: 11.09.2022 12:11
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