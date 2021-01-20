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HASİOPOĞLU: “AMACIMIZ ULUSLARARASI ALANDA HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALMAK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:20
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HASİOPOĞLU: “AMACIMIZ ULUSLARARASI ALANDA HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALMAK”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İki devletli çözüm konusunda değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Günün sonunda federasyon da olsa, iki devletli çözüm modeli de olsa, Kıbrıs Türk halkının istediği uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almaktır. Kosova’nın yaptığı gibi. ‘Biz Sırplarla anlaşamıyoruz’ dediler, bunu haklı buldular. Şu anda Kosova’yı 100’ün üzerinde ülke tanıyor. BM tanımıyor ama. Bizi de yıllar içinde yüzlerce ülke tanıyacaktır. Bizim için de, onlar için de en geçerli olanı, herkes kendi devletinin egemeni olsun. İleride de işbirliğine girebiliriz, uzlaşıya kapalı değiliz. Ada etrafındaki doğal kaynaklardan Kıbrıslı Türklerin de hakları var. Bana göre bu konuda bir Deniz Yetki Konferans’ı yapılması lazım. Çıkacak olan gazın Avrupa’ya taşınmasının en ekonomik yolu, Türkiye üzerindendir. Türkiye ile uzlaşmadan, bu sonunun çözülmesi mümkün değildir. Türkiye’de ‘bu gazı çıkaracaksanız KKTC ile uzlaşın’ diyor. Çok doğru bir strateji izliyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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